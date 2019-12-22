Москва ответит на санкции Вашингтона. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на фоне новостей о новых ограничениях со стороны США на подрядчиков, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».

«На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения», — сказал Лавров в ходе программы «Большая игра» на Первом канале.

По словам министра, он никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений, которые не делают чести серьезным деятелям. Лавров заметил, что он знает либо заочно, либо напрямую большинство конгрессменов, которые принимают такие решения.

Санкции США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу 21 декабря, после того как президент Дональд Трамп подписал военный бюджет на 2020 год. До этого новые ограничения одобрили в Палате представителей и в Сенате.

Согласно документу, за продажу, аренду, содействие или предоставление судов на строительстве российских газопроводов будет запрещен въезд в США, а американское активы таких лиц заморозят. После вступления в силу санкций швейцарская компания Allseas объявила о приостановке прокладки труб под водой.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух нитей газопровода через Балтийское море. Он пройдет через территории России, Финляндии, Швеции, Дании к берегам Германии. Пропускная способность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиарда евро.