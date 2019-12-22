Ранее Neftegaz.ru сообщал, что альтернативой судам Allseas может стать трубоукладочная баржа Fortuna. Летом правительство внесло ее в список судов, допущенных к строительству подводной части газопровода. Однако оставшиеся работы на Балтике нужно провести в территориальных водах Дании, отметило деловое агентство S&P Global Platts. По датским законам Fortuna не сможет там работать из-за отсутствия системы динамического позиционирования (аналог автопилота в авиации).

Этой системой оборудовано судно «Академик Черский», стоящее на балансе «Газпрома». Однако сейчас оно находится на Дальнем Востоке. Дойти до Дании трубоукладчик сможет примерно за два месяца.

Прокладка трубопровода остановилась накануне. Компания Allseas заявила о приостановке работ под угрозой санкций США.

В тот же день санкции против российских газопроводов «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» вступили в силу.

В операторе «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 — заявили, что завершат проект в «максимально короткий срок».