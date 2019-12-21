Захарова: санкции США приведут к запрету дышать

«Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции», — заявила Захарова.

По ее словам, США не выдерживают мировой конкуренции. Это косвенно подтверждает американский Минфин, который выписывает все новые «ордеры на экономический арест».

«Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», — заключила Захарова.

Президент США Дональд Трамп накануне подписал закон по оборонному бюджету на 2020 год. В проект кроме прочего включены санкции против «Северного потока-2». Газопровод тянут по дну Балтийского моря от России до Германии.

Как подчеркнули в Министерстве финансов США, санкции вступают в силу сразу после подписания. Вашингтон потребовал немедленно остановить прокладку труб. В итоге швейцарский подрядчик Allseas приостановил строительство газопровода.