    21 декабря 2019, 11:04

    Захарова: санкции США приведут к запрету дышать

    Алексей Сахаров

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала американские санкции, направленные против строительства газопровода «Северный поток — 2». По ее словам, США скоро запретят миру дышать.

    «Государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики! Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции», — заявила Захарова.

    По ее словам, США не выдерживают мировой конкуренции. Это косвенно подтверждает американский Минфин, который выписывает все новые «ордеры на экономический арест».

    «Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», — заключила Захарова.

    Президент США Дональд Трамп накануне подписал закон по оборонному бюджету на 2020 год. В проект кроме прочего включены санкции против «Северного потока-2». Газопровод тянут по дну Балтийского моря от России до Германии.

    Как подчеркнули в Министерстве финансов США, санкции вступают в силу сразу после подписания. Вашингтон потребовал немедленно остановить прокладку труб. В итоге швейцарский подрядчик Allseas приостановил строительство газопровода.