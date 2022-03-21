Москалькова сообщила о первом обмене пленными между Россией и Украиной

Россий и Украина впервые обменялись пленными. Этот факт подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире RT. Девять российских пленных были обменяны на мэра Мелитополя.

«Первый обмен состоялся… Девять человек наших. Из них часть из того списка, который формируется у меня путем обращений», — сказала Москалькова.

Она также подтвердила, что россияне были обменяны на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Омбудсмен также выразила надежду, что стороны не станут затягивать «со списками, с карточками, с процедурами».

«Их ждут сегодня, сейчас. Это очень важно, чтобы они оказались дома», — подчеркнула Москалькова.

Мэр Мелитополя был взят в плен российскими военнослужащими 11 марта.

Ранее сообщалось, что при взятии под контроль города Изюм в Харьковской области бойцы Росгвардии захватили нескольких лидеров нацбатальонов и сотрудников СБУ. Также были захвачены важные документы. За участие в операции Росгвардия представила к наградам 40 военнослужащих.

Также стало известно, что попавший в плен в ходе спецоперации РФ украинский командир Руслан Трегуба признался, что поменял свои взгляды на действия киевского режима и ситуацию в Донбассе.