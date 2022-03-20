Росгвардейцы захватили лидеров нацформирований и пособников СБУ под Харьковом

При освобождении города Изюм в Харьковской области бойцы Росгвардии захватили нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отряды спецназначения и сотрудники отряда СОБР Росгвардии ночью форсировали реку на окраине города Изюм. В течение суток они отражали непрерывные контратаки ВСУ и украинских националистов и смогли обеспечить установку понтонного моста подразделениями Вооруженных сил Минобороны РФ, написал ТАСС.

«Росгвардейцы приняли основной удар боевиков на себя, умелыми маневрами блокировали бандгруппы, нанесли серьезный урон живой силе и технике противника», — подчеркнули в пресс-службе.

В ходе боя они расширили плацдарм и взяли в плен нескольких лидеров националистических формирований и пособников СБУ. Также были захвачены важные документы.

Росгвардия представила к наградам 40 военнослужащих за участие в освобождении города Изюм, заключили в ведомстве.