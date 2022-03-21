«Слушайте сердце, а не то, что вливают в уши». Плененный командир ВСУ осознал преступления Украины в Донбассе

Попавший в плен в ходе спецоперации РФ украинский командир Руслан Трегуба признался, что поменял свои взгляды на действия киевского режима и ситуацию в Донбассе. Плененный командир призвал украинских военных слушать сердце, а не то, что им вливают в уши. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Трегуба служил на стороне карателей с 2015 года. Он рассказал, что 25 февраля их отправили в Волноваху. Украинские силовики заняли позицию на автовокзале, но после первой атаки попрятались в жилых домах.

По его словам, украинским военным лгали, запугивая, что к ним будут плохо относиться в плену. Трегуба признался, что если вернулся в начало, то не стал бы верить всему, что ему говорили.

«Я бы сказал: „Знай правду, знай истинную правду, а не то, что тебе рассказывали“», — заявил он.

Трегуба при этом подчеркнул, что считал россиян не врагами, а противниками. А отправился служить ради денег, потому что своей политикой украинские власти довели людей до нитки.

«Нас поставили в такие рамки. Коммуналка, зарплаты мизерные», — сказал командир.

Теперь Трегуба осознал, что был не прав. Он заявил, что власти Украины могли предотвратить обострение ситуации в Донбассе, но не отвели войска и не оставили мирных жителей в покое.

«Я до последнего момент верил, что наше правительство проявит хоть крупицу сознания», — сообщил он.

Командир рассказал, что однажды пересекался с нацистами из батальона «Азов» (запрещен в РФ). По его словам, эти бандеровцы считают себя «элитой» и смотрят на всех сверху вниз.

Он также подтвердил, что каратели не позволяли мирным жителям покинуть Волноваху.

Трегуба обратился к украинским военным, призвав их открыть глаза на то, что происходит.

«Вытащите затычки из ушей и послушайте именно свое сердце, а не то, что вам вливают в уши. Нормально мыслящий человек поймет действительность. Здесь нет террористов каких-то там», — заявил он.

Ранее российские журналисты в Мариуполе попали под обстрел со стороны украинских нацистов.