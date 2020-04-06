Москвич Иисус за забором. Как прогулка с собакой довела до хамства полиции и суда

Два дня назад на Патриарших прудах в самом центре Москвы задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции. Иисус Воробьев перелез через ограждение закрытого для посещения сквера, чтобы погулять с собакой, а когда полиция сделала замечание, начал хамить. Его задержали за неповиновение и нарушение режима самоизоляции. Сегодня дело Воробьева рассматривают в суде.

Платон и Иисус

Иисус Воробьев — автор локального бренда одежды Jesus Design, выпускающий футболки и толстовки с вышитыми фразами, большая часть из которых содержит нецензурную брань. Его задержали 4 апреля на Патриарших прудах, когда он выгуливал собаку.

В пресс-службе московского МВД позже разъяснили, за что Воробьев был задержан. «Он долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными. Поскольку молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД Хамовники», — говорится в заявлении.

На бульваре остался бегать Платон, пес мужчины, которого не дали отвести домой. Позже Платона забрала жена Иисуса Воробьева, с псом все в порядке. В ночь на 5 апреля его хозяин сообщил, что его отпустили из отделения ОВД по Пресненскому району.

Интересы Воробьева защищал адвокат организации «Правозащита Открытки» Олег Елисеев. Сегодня, 6 апреля, должен состояться суд, который вынесет решение по статье о неповиновении требованиям сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ), максимальное наказание — 15 суток ареста. Штраф за нарушение самоизоляции — 4 тысячи рублей. Заседание проходит в режиме видеоконференции.

Иисус Воробьев — в оранжевом. Источник фото: телеканал «360»

Осознанный риск

Расстояние от ближайших домов до пруда — меньше установленных 100 метров, которые отведены жителям Москвы для выгула животных. Но на видеозаписи хорошо видно, что территория Патриарших прудов оцеплена и закрыта. Несмотря на ограждение, Иисус Воробьев решил пройтись по бульвару с собакой.

Рядом с прудом продолжается работа строителей, которых тоже пытаются оградить от лишних социальных контактов. Именно на присутствие строителей ссылался Воробьев, когда спорил с полицией о причинах своего задержания («Почему они могут ходить, работать, а мне с собакой нельзя гулять?»).

Лезть за ограждение не самая разумная идея, особенно когда видно, что зона отдыха закрыта. Никто же не перелезает через заборы на стройках, потому что обычно людям понятно, что это делается не из-за чьей-то прихоти, а ради общей безопасности. Почему во время пандемии здравый смысл дал сбой — хороший вопрос.