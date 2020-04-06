Москвичу по имени Иисус выписали штраф за выгул собаки

Административный штраф в размере одной тысячи рублей — такое решение вынес Пресненский суд жителю Москвы Иисусу Воробьеву. Причиной стало то, что мужчина вышел гулять в закрытый сквер и никак не реагировал на требования полицейских. А при задержании нахамил патрульным.

Дело полностью рассматривали по видеосвязи из Пресненского ОМВД. Некоторое время, пока велось заседание, у суда «дежурила» сторонница задержанного — причем не одна, а с собакой, сообщил Mash.

Инцидент произошел накануне. Мужчина прогуливался с питомцем на ближайшей площадке рядом с домом — в сквере на Патриарших. О том, что гулять там нельзя, он узнал уже от сотрудников полиции. Они несколько раз потребовали покинуть территорию парка, но тот просто игнорировал замечания. А позже и вовсе начал спорить с патрульными.

Источник фото: телеканал «360»

В итоге полицейским пришлось задержать мужчину. Собака осталась в парке, позже ее забрала жена задержанного.

Сам мужчина был, мягко говоря, недоволен задержанием и высказал сотрудникам полиции все, что он о них думает. Видео с яркими высказываниями выложило агентство RT.

Задержанный несколько часов отказывался называть свои данные полицейским, после чего он получил административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Позже мужчина рассказал, что правоохранители сами его спровоцировали, а он был «на эмоциях». Но москвич сдаваться не собирается, и теперь вместе с адвокатом он намерен написать ответную жалобу на полицейских, сообщил Telegram-канал «Подъем».

Воробьев в судебном заседании пояснил что проживает по месту регистрации, на Патриарших прудах находился рядом с работой.