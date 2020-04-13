России предрекли трехкратный рост числа безработных

Коронавирус лишит работы многих россиян. В Счетной палате считают, что их число возрастет трехкратно. Из-за пандемии показатель остановится на отметке в восемь миллионов человек вместо имеющихся 2,5 миллиона.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил в интервью телеканалу РБК, что ситуация с трудоустройством в условиях кризиса может сохраниться без изменений до конца года.

«По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался в России, с 2,5 миллиона примерно до восьми миллионов увеличится число безработных на какой-то период», — уточнил он.

После «перезапуска», выразил уверенность Кудрин, спрос на рабочую силу возрастет. Вместе с этим начнет падать и количество безработных.

Оказавшимся безработными из-за коронавируса заплатят повышенное пособие. Получать его будут только уволенные россияне. Всем, кто обратился в службу занятости после 1 марта, выплатят пособие в размере МРОТ в апреле, мае и июне.

При начислении выплат на детей от трех до семи лет и других пособий решили не учитывать ранее полученный на работе доход. Эта мера позволит получить помощь большему числу людей.