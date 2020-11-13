Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами

Согласно изменениям, курировать топливно-энергетический комплекс будет вице-премьер Александр Новак. Он будет следить за работой Минэнерго, Ростехнадзора, Росрезерва и госкорпорации «Росатом».

Татьяна Голикова займется вопросами государственной политики в сфере культуры, а Дмитрий Чернышенко станет ответственным за науку и высшее образование. Росреестр переходит под контроль вице-премьера Алексея Оверчука.

Пресс-секретарь российского премьер-министра Борис Поляков прокомментировал перераспределение обязанностей вице-премьеров в беседе с РИА «Новости».

«Для обеспечения полного цикла инновационных разработок — от высшего образования до внедрения конечных продуктов — принято решение передать вопросы науки и высшего образования под кураторство заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко», — заявил он.

Передача Татьяне Голиковой вопросов культуры позволит создать единый подход к дальнейшему развитию социальной сферы с учетом интересов россиян. Алексей Оверчук в работе с Росреестром будет заниматься интеграцией геоданных с Федеральным адресным агентством ФНС.

Александр Новак покинул пост министра энергетики России на этой неделе. На освободившуюся должность премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить главу «Русгидро» Николая Шульгинова. После одобрения Госдумой указ о назначении Шульгинова подписал президент России Владимир Путин.