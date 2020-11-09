Глав Минприроды, Минстроя и Минтранса отправили в отставку

В российском правительстве произошли кадровые перестановки. В отставку отправили глав Минприроды, Минстроя и Минтранса.

С поста министра президент Владимир Путин отправил в отставку Дмитрия Кобылкина, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе. Евгений Дитрих покинул пост министра транспорта.

Сменится глава и у Минстроя: руководивший ведомством Владимир Якушев стал полпредом президента в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова и тоже освобожден от занимаемой должности.

Указы об отставках министров глава государства уже утвердил. Они вступают в силу со дня подписания.

Новые назначения в правительстве теперь утверждают по новой схеме. Кандидатуры премьера, его заместителей и министров одобряет нижняя палата, хотя назначает президент. Исключения составляют силовики и главы МИД. Они получат должность после консультации главы государства с Советом Федерации. Сенаторы вынесут решение и сообщат о нем максимум за неделю.

Вступивший в силу закон заменил собой действовавшее с 1997 года законодательство в этой сфере.