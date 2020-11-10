Путин назначил пять новых министров и вице-премьера

Согласно тексту указа, министр энергетики Александр Новак освобождается от занимаемой должности и занимает пост вице-премьера. Таким образом он становится десятым заместителем председателя правительства.

Освободившийся пост министра энергетики получил бывший генеральный директор «Русгидро» Николай Шульгинов.

Должность главы Министерства транспорта досталась ушедшему с поста генерального директора «Аэрофлота» Виталию Савельеву. Он сменил на этом посту Евгения Дитриха.

Министром природных ресурсов и экологии стал Александр Козлов. Он уступил свой пост в ведомстве по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекунову, бывшему главе Фонда развития Дальнего Востока.

Руководителем Министерства строительства и ЖКХ стал Ирек Файзуллин. Это бывший заместитель прошлого главы ведомства Владимира Якушева.

Прошлые руководители ведомств ушли в отставку по решению президента России Владимира Путина. Из-за изменения схемы формирования Кабинета министров кандидаты на освободившиеся посты получили одобрение депутатов Госдумы. Накануне их кандидатуры внес на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента премьер-министр Михаил Мишустин.

Смену министров пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимостью ротации состава правительства. Он исключил версию о том, что отставки связаны с невыполнением поручений первого лица.