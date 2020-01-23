Пенсионный фонд, Росздравнадзор и ФМБА. Новые назначения Михаила Мишустина

«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в документе. Максим Топилин с 2012 года занимал пост министра труда и соцзащиты.

Возглавлявший ПФР Антон Дроздов назначен заместителем министра финансов.

Главой Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) стала бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. Владимир Уйба, который до этого руководил ФМБА, назначен на должность заместителя министра здравоохранения.

Врио главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко (ранее он был заместителем руководителя ведомства).

Алексей Сазанов, ранее занимавший пост главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина, стал статс-секретарем — заместителем министра финансов.

Первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Ирек Файзуллин (ранее он занимал пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана).

Врио главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии назначен Игорь Боровков.

15 января 2020 года правительство бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева ушло в отставку. Такое решение было принято Кабмином сразу после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Правительство возглавил бывший руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Во вторник, 21 января, стал известен новый состав Кабмина. Свои должности сохранили министр обороны Сергей Шойгу, главы МИД, МВД, МЧС — Сергей Лавров, Владимир Колокольцев, Евгений Зиничев. Также на своих постах остались руководитель Минфина Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. При этом в правительстве появилось девять новых министров.

22 января Мишустин выбрал новый аппарат правительства.