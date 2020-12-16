Мишустин анонсировал соглашения для стабилизации цен на продукты

Он отметил, что подготовленные решения позволят контролировать ситуацию с ценами на социально значимые продукты.

«Правительство подготовило документы по совершенствованию нормативного регулирования ценообразования на социально-значимые продукты. Это законопроект, который наделяет правительство правом при определенных условиях вводить регулируемые цены на них», — рассказал премьер.

Мишустин отметил, что все эти меры носят краткосрочный характер и предназначены только для тех случаев, когда происходит необоснованный рост цен. Премьер призвал надзорные ведомства и правительства не увлекать регуляторными мерами, чтобы не доводить ситуацию до снижения производства или падения долгосрочных инвестиций. После стабилизации ситуации принимаемые меры нужно отменять.

Он подчеркнул, что до конца дня будут подписаны ряд соглашений для решения вопроса с ценами на социально-значимые товары.

Накануне в Минпромторге заявили, что планируют снизить оптовые и розничные цены на сахар и масло в ряде регионов России до Уральского Федерального округа. В субъектах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего севера введут поправочный коэффициент к ценникам, так как производители тратят большие деньги на доставку.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал ряд распоряжений по сдерживанию цен.

Минпромторг обязали заключить соглашения с ретейлерами и производителями по установке предельной стоимости социально-значимых товаров. Срок действия договоров закончится в первом квартале 2021 года. Следить за их выполнением поручили Федеральной налоговой службе через онлайн-кассы.