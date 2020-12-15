Мишустин подписал документы о стабилизации цен

Один из документов посвящен специальным соглашениям. Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заключат их с производителями продуктов и торговыми сетями. Эти договоры позволят снизить и поддерживать на нормальном уровне цены на некоторые виды востребованных товаров. Например, на подсолнечное масло и сахар. Договоренности будут действительны до конца первого квартала 2021 года. Следить за их исполнением поручат ФАС.

«Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн», — также говорится в сообщении.

Экспорт зерновых в объемах, превышающих их, решено облагать пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, «но не менее чем 100 евро за одну тонну».

«В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы — 25 евро за тонну», — сказано в публикации.

Решение касается продуктов, которые вывозят из России за пределы Таможенного союза. Мера будет действовать в период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. Производители муки получат от государства субсидии на приобретение пшеницы.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в прошедший понедельник говорил, что цены производителей на сахар снизятся до 36 рублей за килограмм, розничные — до 46 рублей. Соответственно цены на масло уменьшатся до 95 и до 110 рублей.