Минпромторг рассказал, как будет действовать заморозка цен на масло и сахар

Он пояснил, что фиксированные цены уже озвучивали ранее. Они ведутся во всех регионах России, включая Урал.

«Для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера будут введены поправочные коэффициенты. Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое», — пояснил он.

Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин подписал несколько документов для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

По одному из его распоряжений Минсельхоз вместе с Миноромторгом заключают с производителями продуктов и торговыми сетями специальные соглашения о сдерживании цен на отдельные виды самых востребованных товаров. В частности, речь идет о сахаре и подсолнечном масле. Договоренности будут действовать до конца первого квартала 2021 года.

Следить за исполнением соглашений поручили Федеральной налоговой службе на основе данных онлайн-касс.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев рассказал, что оптовые цены на сахар снизятся до 36 рублей за килограмм, розничные — до 46 рублей. Цены на подсолнечное масло уменьшатся до 95 рублей, розничные — до 110 рублей.

Минэкономразвития предложило установить планку колебаний цен в 10%. С этой позицией согласился Михаил Мишустин, который отметил. что бизнес должен зарабатывать, несмотря на сдерживание цен.