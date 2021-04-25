Мировое сообщество должно спросить у Чехии, что хранилось на складах во Врбетице. Взрывы там произошли в 2014 году. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это тот самый вопрос, на который мировое сообщество должно получить ответ от Праги: что же там [на складах во Врбетице] хранилось», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

В воскресенье в ходе телеобращения чешский президент Милош Земан заявил, что никаких доказательств присутствия сотрудников российской разведки на складе боеприпасов во Врбетице в отчетах спецслужб не содержалось. Он также сообщил, что неосторожное обращение с боеприпасами и возможная причастность иностранных спецслужб рассматриваются как основные причины. Кроме того, установлена связь болгарского торговца оружием со взрывами в этой деревне.

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов ранее сообщил, что ситуация с высылкой 18 российских дипломатов из Чехии напоминает психоз. Чешские власти считают, что они работали под прикрытием на российские спецслужбы.