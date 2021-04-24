Ситуацию вокруг Чехии назвали психозом

Ситуация с высылкой российских дипломатов из Чехии напоминает психоз. Так считает постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов, сообщил ТАСС.

«Чешская история — это не изолированный эпизод. Это часть нынешнего антироссийского психоза Запада. Это уже даже не истерика, это действительно психоз, совершенно клинический случай», — сказал он.

По мнению постпреда, причины чешского скандала лежат во внутренних проблемах Запада. Во многом они похожи на мотивы случая 2018 года в Солсбери, раскрученного на фоне выхода Британии из Евросоюза.

Сейчас столько шума вокруг истории с теми взрывами, отметил Чижов. Несмотря на это никто до сих пор не ответил на «простейший вопрос: а что же было на этих злосчастных складах семь лет назад». И это если не говорить о других логических нестыковках. Весь мир пугают всесилием российских спецслужб, «способных проникнуть в каждую замочную скважину». Правда, вскоре выясняется, что во всем Главном разведывательном управлении Генштаба работают только два человека, которые «успевают везде».

Чехия выслала из республики 18 российских дипломатов. Прага заявила, что те работали под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. На следующий день, 18 апреля, Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

Взрывы на складе боеприпасов прогремели 16 октября и 3 декабря 2014 года. Причины не были установлены. Тогда погибли два человека.