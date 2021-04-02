Минцифры выступило против новой системы сбора информации о россиянах

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило против создания новой системы по сбору информации о россиянах. В ведомстве считают, что это избыточно передачу данных интернет-пользователей в систему Роскомнадзора.

В министерстве считают, что достаточно использовать для этих целей портал Госуслуг. Просьбу доработать проект приказа о единой информационной системе для управления персональными данными, сбора и отзыва их согласия на обработку данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров Минцифры направило Роскомнадзру 31 марта, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве.

В Министерстве считают, что сбор согласия на отправку личных данных пользователей должен быть добровольным, а инициативу следует доработать, но перед этим изменения обсудить с бизнесом. В ведомстве не видят причин, чтобы тратить дополнительные деньги на создание еще одной системы сбора и хранения данных.

Ранее россияне при обновлении смартфонов Sаmsung обнаружили приложения, которые нельзя удалить. Министерство цифрового развития не поддержало эту инициативу. В ведомстве назвали подобную практику неправильной. Предустановка российского ПО нужна для возможности выбора, а не для его ограничения.