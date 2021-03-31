Минцифры не поддержало установку неудаляемых приложений на смартфоны

Неудаляемых приложений на смартфонах россиян не будет. В Минцифры назвали подобную практику неправильной. Предустановка российского ПО нужна для возможности выбора, а не для его ограничения.

Установку неудаляемых приложений на смартфоны в рамках реализации требований о предустановке российского программного обеспечения в министерстве не поддержали. Об этом заявил замглавы ведомства Максим Паршин, слова которого привело РИА «Новости».

«Требования <…> направлены на предоставление пользователям возможности выбирать, какими приложениями пользоваться — отечественными, иностранным или всеми сразу», — подчеркнул замминистра.

Паршин напомнил, что законом не предусмотрены условия о невозможности удаления предустановленного ПО. В ведомстве сочли, что такая практика была бы неправильной.

СМИ писали, что у Samsung в ходе обновления системы смартфонов началась установка отечественных приложений на устройства — «Яндекс.Диск», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Браузер». Пользователи пожаловались на невозможность их удалить.