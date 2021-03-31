Samsung объяснил предустановку «неудаляемых» приложений

Samsung предустанавливает некоторое неудаляемое российское программное обеспечение (ПО) из-за сложности в трактовке закона. Как отметили в пресс-службе компании, много вопросов о порядке исполнения требований закона все еще являются предметом острых дискуссий.

«Требования вступившего в силу закона уникальные для российского рынка, у индустрии не было еще подобного опыта. <…> В процессе подготовительной работы мы пришли к выводу, что предустановка некоторых приложений в режиме „удаляемых“ с высокой степенью вероятности может быть расценена как нарушение законодательства», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Как там добавили, компании важно мнение партнеров и Samsung внимательно изучает отзывы пользователей своих устройств. В пресс-службе отметили, что по закону именно производитель в первую очередь несет ответственность и обязан предоставить недискриминационные условия использования российских приложений.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы обеспечить оптимальный баланс между предоставлением наилучшего пользовательского опыта и соблюдением законов РФ, а правоприменительная практика внесет ясность по открытым вопросам в теме обязательной предустановки», — добавили в компании.

При этом установку неудаляемых приложений на смартфоны в рамках реализации требований о предустановке российского программного обеспечения в Минцифры не поддержали. Предустановка российского ПО нужна для возможности выбора, а не для его ограничения. Замглавы ведомства Максим Паршин напомнил, что законом не предусмотрены условия о невозможности удаления предустановленного ПО. В ведомстве сочли, что такая практика была бы неправильной.