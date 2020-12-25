Власти не планируют сокращать продолжительность новогодних праздников, чтобы компенсировать нерабочее 31 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Их (планов по сокращению — прим.ред.) и де-юре быть не может. Что касается следующего года, то правительство будет рассматривать исходя из общего понимания возможности выходного 31 числа. А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет», — привело слова Пескова РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал регионам сделать последний день перед Новым годом нерабочим. Он пояснил, что на федеральном уровне объявить об этом не получится, но губернаторы могут принять такое решение.

Выходной 31 декабря сделали и в Подмосковье. По словам губернатора Андрея Воробьева, постановление он подписал с большим удовольствием.

Кроме того, последний день перед праздником объявили нерабочим власти Калининградской, Липецкой, Тверской, Самарской областей и многих других регионов. В Москве отдохнуть и подготовиться к Новому году смогут бюджетники. При этом городские службы ждет усиленная работа, пишет RT.