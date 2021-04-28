Минсельхоз не увидел причин для роста цен на гречку

Минсельхоз не увидел причин повышения цен на гречку. В ведомстве заявили, что объемы производства крупяных культур достаточны для удовлетворения спроса производителей и потребителей.

«Текущие объемы производства крупяных культур позволяют удовлетворять спрос предприятий переработки и полностью обеспечивать потребности населения в основных видах круп. В настоящий момент министерство разрабатывает ряд мер, направленных на недопущение дальнейшего роста цен на гречневую крупу», — сообщил ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее в СМИ появилась информация, что представители ряда торговых сетей и поставщиков сообщила о возможном росте цен на крупы из-за неурожая, нехватки сырья на заводах, подорожании стоимости упаковки, логистики, а также увеличении поставок за границу. В среднем цены, по их заявлению, могут вырасти на 10%.

Ранее Росстат сообщил, что стоимость продуктов в России продолжает расти. За семь дней, с 13 по 19 апреля, баранина подорожала на 0,6%, свинина — на 0,5%, яйца — на 1,5%, сахар — на 0,5%, подсолнечное масло — на 0,3%.