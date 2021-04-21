За семь дней с 13 по 19 апреля цены на основные продукты питания вновь немного подросли. Баранина подорожала на 0,6%, свинина — на 0,5%, яйца — на 1,5%, сахар — на 0,5%, подсолнечное масло — на 0,3%, сообщил Росстат.

Цены на морковь выросли в среднем по стране на 1,7%, на белокочанную капусту — на 1,6%, картофель подорожал на 1,5%, лук — на 0,5%, яблоки — на 0,4%, огурцы — на 0,2%. Помидоры подешевели на 1,4%.

Цены на курятину практически не изменились. Как и стоимость мороженой рыбы, сметаны и стерилизованного молока.

Вареные колбасы, мясные, овощные и фруктовые консервы для детского питания подорожали на 0,1%.

Водка подешевела на 0,2%, пастеризованное молоко — на 0,1%.

Подсолнечное масло подорожало на 0,3%, цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки повысились на 0,1%.

Гречка стала дороже на 0,5%, рис — на 0,1%, пшено подешевело на 0,2%.

С начала года курятина подорожала на 4,6%, баранина — на 6,8%, говядина — на 3,6%, свинина — на 3,4%, мороженая рыба — на 4,4%, сливочное масло — на 1,6%, подсолнечное масло — на 2,5%.