Гречка в России может подорожать на 10%

В России может подорожать гречка. Российские поставщики предупредили торговые сети о повышении цен на крупы. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.

В торговой сети «Верный» изданию подтвердили эту информацию. Они рассказали, что еще в феврале получили письма от поставщиков о повышении закупочных цен на крупы на 7,5-15% начиная с марта и апреля. Представитель заявил, что ни одно предложение с повышением цены он не принял.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков рассказал, что гречка может подорожать в среднем на 10% может быть связан с нехваткой гречихи на заводах, а также из-за растущих поставок за границу. На другие крупы ситуацию с ценами он назвал стабильной.

В Минсельхозе уже начали разрабатывать меры по недопущению повышения цен на крупу. В этом году ведомство планирует сбалансировать предложение за счет увеличения посевных площадей под основными крупяными культурами.

Минпромторг России, по словам двух представителей рынка ретейла, уведомлен о письмах производителей о росте цен на гречку. Ведомство попросило торговые сети предоставить подробную информацию о динамике стоимости продукции.