Власть 18 марта 2024, 11:32 Минпромторг захотел признать белорусские чипы российскими Минпромторг подготовил постановление о признании белорусских чипов российскими Freepik

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Российские власти готовят правовую базу для признания отечественными чипов, плат и других компонентов и материалов, выпущенных в Белоруссии. Такое постановление подготовил Минпромторг, документ опубликовали на сайте нормативных правовых актов.

Авторы инициативы предложили внести изменения в постановление российского правительства от 17 июля 2015 года № 719. Нормативный акт закрепил критерии для признания продукции, выпущенной на территории России. Документ ввел специальную балльную систему, в которой обозначили минимальное число баллов для включения в реестр Минпромторга.

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В новом постановлении предлагается приравнять к выданным в России документы о белорусском производстве сырья и комплектующих, а также о производственных и технологических операциях. Критерии могут изменить с 1 июля 2024 года.

Белорусские материалы, узлы и агрегаты хотят признавать отечественными, если в России выполнили не менее 20% работы. Это нужно, чтобы применять совместные разработки в отечественной продукции.

Ранее генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин назвал дату возможного принятия Белоруссии в ШОС. Президент России Владимир Путин поддержал скорейшее вступление республики в организацию и отметил, что это положительно отразится на содружестве.