Власть 04 июля 2023, 12:14 Россия выступила за скорейшее принятие Белоруссии в ШОС Президент Путин поддержал завершение вступления Белоруссии в ШОС РИА «Новости»

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Членство Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества положительно скажется на объединении. Россия поддержит скорейшее завершение процесса вступления республики, заявил президент Владимир Путин.

На онлайн-заседании Совета глав государств — членов ШОС он поздравил Иран и его президента Эбрахима Раиси со вступлением. По словам Владимира Путина, эта страна сумела за два года пройти все процедуры для того, чтобы стать членом объединения.

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«Россия также выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь», — сказал он.

Президент назвал Белоруссию стратегическим партнером и ближайшим союзником России. Ее членство, отметил Путин, позитивно скажется на работе всей ШОС.

Белоруссия направила заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года. Участниками объединения уже стали Таджикистан, Индия, Китай, Узбекистан, Киргизия, Казахстан, Россия и Пакистан.