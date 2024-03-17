17 марта 2024, 18:20
Названа дата возможного решения о приеме Белоруссии в ШОС
Генсек Мин: вступление Белоруссии в ШОС могут одобрить на саммите в Астане
Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества могут одобрить на саммите в Казахстане, который пройдет 3–4 июля. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
«Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации», — сказал он.
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После принятия данного решения Белоруссия сможет участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации. Белорусские власти подали заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года, а через год члены объединения подписали меморандум об обязательствах республики по интеграции.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Белоруссии положительно скажется на содружестве.
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