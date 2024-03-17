Мир 17 марта 2024, 18:20 Названа дата возможного решения о приеме Белоруссии в ШОС Генсек Мин: вступление Белоруссии в ШОС могут одобрить на саммите в Астане РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества могут одобрить на саммите в Казахстане, который пройдет 3–4 июля. Об этом РИА «Новости» сообщил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

«Ожидается, что на саммите в Астане будет принято решение о приеме Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса члена организации», — сказал он.

Реклама

После принятия данного решения Белоруссия сможет участвовать в качестве полноправного члена в заседаниях и механизмах в рамках организации. Белорусские власти подали заявку на вступление в ШОС в июле 2022 года, а через год члены объединения подписали меморандум об обязательствах республики по интеграции.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Белоруссии положительно скажется на содружестве.