Минпромторг опроверг рассылку рекомендаций по работе в локдаун для ретейла и общепита

Министерство промышленности и торговли России опровергло появившуюся в СМИ информацию о рассылке в регионы рекомендаций с предложением не пускать посетителей в непродовольственные магазины, общепит и торговые центры клиентов без QR-кодов.

В ведомстве объяснили ТАСС, что рекомендации действительно разрабатывались, но в итоге не были одобрены.

«Было принято решение их не выпускать. В СМИ оказалась рабочая версия документа, которая так и не была направлена в регионы», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее ТАСС опубликовал выдержки из копии письма главы Минпромторга Дениса Мантурова региональным правительствам. В нем содержалось предложение о допуске в непродовольственные магазины и ТЦ только покупателей с QR-кодами. Фудкортам разрешалось работать навынос.

Министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова сообщила, что в нерабочие дни за исключение праздника 4 ноября и воскресенья 7 ноября поликлиники в Московской области будут работать по обычному графику.

Заранее согласованные Роспотребнадзором спортивные мероприятия в Подмосковье пройдут без зрителей.