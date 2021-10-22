Спортивные мероприятия в Подмосковье на нерабочих каникулах пройдут без зрителей

В Подмосковье оговаривают круг мероприятий, которые возможно будет провести в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Все их нужно заранее согласовывать с Роспотребнадзором. Министр спорта региона Дмитрий Абаренов сообщил о том, как будут проводиться спортивные соревнования.

По словам Абаренова, все согласованные мероприятия в сфере спорта из-за коронавирусных ограничений пройдут без зрителей. Слова министра привело «РИА Новости».

Ранее власти Московской области объявили нерабочие дни в период с 28 октября до 7 ноября. В это время в регионе будет действовать ряд ограничительных мер. Предприятия общепита смогут работать только на вынос, закроются непродовольственные магазины за исключением аптек.

Приостановят работу салоны красоты, солярии, бани и сауны. Запрещены будут многие мероприятия, в том числе культурные, концертные и цирковые. Закроют детские лагеря и развлекательные центры.

Жителям Подмосковья рекомендовали бороться с тем, что работодатель может отказаться предоставить выходные. При попадании в такую ситуацию следует позвонить по телефону горячей линии 0150. Можно также написать на почту 0150@mosreg.ru.