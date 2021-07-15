Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов еще восемь журналистов

Российский Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов еще восемь человек. Среди них журналисты изданий «Открытые медиа», «Проект», а также «Радио Свобода», которое уже признали СМИ-иноагентом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Список иностранных агентов пополнили журналисты «Открытых медиа»: главный редактор Юлия Ярош и заместитель главного редактора Максим Гликин. В реестр иноагентов также включили основателя «Проекта» Романа Баданина и корреспондентов издания Петра Маняхина, Ольгу Чуракову, Юлию Маетную и Марию Железнову. В том же списке оказалась и сотрудница уже ранее признанного СМИ-иноагентом «Радио Свобода» Елизавета Маетная.

Ранее Минюст РФ расширил список организаций, которые признаны нежелательными. В него включили три британские организации «Фонд Ходорковского», «Оксфордский российский фонд» и «Фонд будущее России», а также французскую организацию «Европейский выбор» и чешскую «Компания свободы информации».

Генпрокуратура РФ в мае признала нежелательными три неправительственные организации из Германии.