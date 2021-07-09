Минюст расширил список нежелательных организаций в России

Минюст РФ включил в список нежелательных пять европейских организаций. По данным ведомства, они причастны к нарушениям основополагающих прав и свобод россиян.

Согласно информации на сайте министерства, в список попали три британские организации — «Фонд Ходорковского» (Khodorkovsky Foundation), «Оксфордский российский фонд» (Oxford Russia Fund) и «Фонд Будущее России» (Future of Russia Foundation).

Нежелательными также признали французскую организацию «Европейский выбор» (European Choice) и чешскую «Компания свободы информации» («Общество свободы информации, з. с.», Spolecnost Svobody Informace, Z.S.).

Они были включены в перечень в соответствии с федеральным законом «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ», а также на основании решений заместителя генерального прокурора России от 29 июня и 30 июня, уточнили в Минюсте.

Эти решения ранее осудили в Евросоюзе. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано заявил, что они являются «подтверждением пренебрежительного отношения российских властей к независимому гражданскому обществу», сообщало РИА «Новости».