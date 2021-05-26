Генпрокуратура признала нежелательными три НПО из Германии

Три неправительственные организации (НПО) из Германии Генеральная прокуратура России признала нежелательными. Как сообщила пресс-служба ведомства, информацию о принятом решении направили в Министерство юстиции для включения в соответствующий список.

Под внимание ведомства попали «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), «Центр либеральной современности» (Zentrum für die Liberale Moderne GmbH) и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch e.V.).

Сотрудники Генеральной прокуратуры изучили поступившие материалы о работе этих организаций и приняли решение о признании их нежелательными в России как угрожающих основам конституционного строя и безопасности страны.

Информацию передали в Министерство юстиции для внесения в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.