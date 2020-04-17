Министр не справился с запуском пропусков в Приморье и лишился должности

Министр развития и связи Приморья Сергей Максимчук не смог запустить работу пропусков и дистанционного обучения для местных жителей. В итоге его уволил с должности глава Приморского края Олег Кожемяко.

«Заместитель председателя правительства — министр цифрового развития и связи Приморского края Сергей Максимчук освобожден от занимаемой должности. Соответствующий приказ подписал губернатор Олег Кожемяко в пятницу, 17 апреля», — сообщила пресс-служба краевого правительства.

После введения режима самоизоляции министру поручили запустить систему выдачи электронных пропусков. Еще Максимчук должен был обеспечить переход образовательных учреждений на дистанционную работу. Чиновник объявил о введении систем, но они так и не начали полноценно функционировать. В итоге власти сообщили, что пока не будут объявлять электронный пропускной режим.

«Олег Кожемяко остался недоволен работой министра — за время работы не достигнут показатель эффективности цифрового развития региона, не обеспечено внедрение программы „Умный город“ и других важных для края проектов», — отмечается в сообщении.

Цифровые пропуска уже заработали в некоторых регионах России. Начиная с 15 апреля электронные документы ввели в московском регионе для поездок на личном и общественном транспорте.