Житель Краснодара попытался продать пропуск на проезд по Кубани. Теперь ему грозит 2 года
Полицейские задержали 31-летнего краснодарца на улице Кубанская Набережная. При нем нашли пропуск и деньги, семь тысяч рублей, сообщили в краснодарском управлении МВД.
«Пытался заработать, продать [пропуск] через домовой чат. [Продавал за] семь тысяч рублей», — сказал задержанный правоохранителями.
Этот пропуск, который нашли у предприимчивого жителя Краснодара, дает право на передвижение на машине по территории региона во время режима изоляции.
Полиция возбудила уголовное дело о подделке и обороте поддельных документов. Задержанному грозит лишение свободы на два года.
В Краснодарском крае с 31 марта действует режим карантина. Жителям запрещено покидать свои дома и квартиры за исключением особых случаев. Требования соблюдения карантина проверяют мобильные патрули самоконтроля. Парки, скверы, развлекательные места закрыты, кафе и рестораны работают только на доставку.