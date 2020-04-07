Житель Краснодара попытался продать пропуск на проезд по Кубани. Теперь ему грозит 2 года

В Краснодаре мужчина попытался продать пропуск, который давал право на передвижение по краю. Свободу перемещения на Кубани он оценил в семь тысяч рублей.

Полицейские задержали 31-летнего краснодарца на улице Кубанская Набережная. При нем нашли пропуск и деньги, семь тысяч рублей, сообщили в краснодарском управлении МВД.

«Пытался заработать, продать [пропуск] через домовой чат. [Продавал за] семь тысяч рублей», — сказал задержанный правоохранителями.

Источник фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Этот пропуск, который нашли у предприимчивого жителя Краснодара, дает право на передвижение на машине по территории региона во время режима изоляции.

Полиция возбудила уголовное дело о подделке и обороте поддельных документов. Задержанному грозит лишение свободы на два года.

В Краснодарском крае с 31 марта действует режим карантина. Жителям запрещено покидать свои дома и квартиры за исключением особых случаев. Требования соблюдения карантина проверяют мобильные патрули самоконтроля. Парки, скверы, развлекательные места закрыты, кафе и рестораны работают только на доставку.