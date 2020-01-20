    20 января 2020, 11:45

    «Мне телефон нужен». Милонов выступил против запрета гаджетов на заседаниях Госдумы

    Василиса Андреева, Наза Салех Захи

    Депутат Госдумы Виталий Милонов отрицательно отнесся к идее члена Общественной палаты Султана Хамзаева запретить парламентариям пользоваться гаджетами во время заседаний. В беседе с «360» Милонов заявил, что использует мобильный на работе по делу.
    «Мне телефон нужен». Милонов выступил против запрета гаджетов на заседаниях Госдумы

    Может быть, члены Общественной палаты не очень хорошо понимают, что такое гаджеты. Мы Sony Playstation и Nintendo на заседаниях никак не используем. Если их интересует то, что депутаты отвлекаются на соцсети, то хорошо, они не будут SMS переписываться, если это кого-то сильно беспокоит. Мне телефон нужен, потому что я моментально получаю всю необходимую информацию. Я очень часто пользуюсь телефоном во время заседаний, потому что у меня куча дел и в рамках заседаний. Мне пишут, звонят — всякие дела, — и еще куча справочной информации по заседаниям

    Виталий Милонов.

    Милонов посоветовал членам Общественной палаты побольше загружать парламентариев инициативами. По его мнению, тогда депутаты будут больше увлечены обсуждениями.

    «360» также связался с автором инициативы Султаном Хамзаевым. Он заявил, что всю справочную информацию по заседанию депутаты могут посмотреть в компьютерах, которые находятся на их столах. Хамзаев считает, что вместо этого парламентарии зачастую «развлекаются» и «отвлекаются». Он напомнил, что в прошлом году члены парламента сами предложили запретить школьникам пользоваться гаджетами в учебных заведениях.

    «Считаю целесообразным показать им на собственном примере, как это должно быть», — заявил представитель Общественной палаты.

    Он отметил, что нужно подать пример и депутатам региональных парламентов, где «дела обстоят еще хуже». По его словам, в своих кабинетах депутаты могут пользоваться планшетами, телефонами и другими гаджетами, но на заседаниях «депутат должен быть сконцентрирован на своей важной работе».

    «Я считаю, что в народе поддержат запрет для депутатов. А то депутаты запрещают все нам, давайте попытаемся что-нибудь им запретить», — предложил Хамзаев.