«Мне телефон нужен». Милонов выступил против запрета гаджетов на заседаниях Госдумы

Может быть, члены Общественной палаты не очень хорошо понимают, что такое гаджеты. Мы Sony Playstation и Nintendo на заседаниях никак не используем. Если их интересует то, что депутаты отвлекаются на соцсети, то хорошо, они не будут SMS переписываться, если это кого-то сильно беспокоит. Мне телефон нужен, потому что я моментально получаю всю необходимую информацию. Я очень часто пользуюсь телефоном во время заседаний, потому что у меня куча дел и в рамках заседаний. Мне пишут, звонят — всякие дела, — и еще куча справочной информации по заседаниям Виталий Милонов.

Милонов посоветовал членам Общественной палаты побольше загружать парламентариев инициативами. По его мнению, тогда депутаты будут больше увлечены обсуждениями.

«360» также связался с автором инициативы Султаном Хамзаевым. Он заявил, что всю справочную информацию по заседанию депутаты могут посмотреть в компьютерах, которые находятся на их столах. Хамзаев считает, что вместо этого парламентарии зачастую «развлекаются» и «отвлекаются». Он напомнил, что в прошлом году члены парламента сами предложили запретить школьникам пользоваться гаджетами в учебных заведениях.

«Считаю целесообразным показать им на собственном примере, как это должно быть», — заявил представитель Общественной палаты.

Он отметил, что нужно подать пример и депутатам региональных парламентов, где «дела обстоят еще хуже». По его словам, в своих кабинетах депутаты могут пользоваться планшетами, телефонами и другими гаджетами, но на заседаниях «депутат должен быть сконцентрирован на своей важной работе».

«Я считаю, что в народе поддержат запрет для депутатов. А то депутаты запрещают все нам, давайте попытаемся что-нибудь им запретить», — предложил Хамзаев.