Для депутатов захотели ввести запрет на мобильники во время заседаний

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил запретить депутатам пользоваться гаджетами во время заседаний. Письмо с соответствующей инициативой он уже направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Хамзаев отметил, что во время утверждения нового главы правительства, Михаила Мишустина, «свыше 40% присутствующих в зале (Госдумы — прим. ред.) уткнулись» в свои мобильные телефоны или другие гаджеты. По его словам, многие депутаты становились героями интернета из-за своих игр в «шутеры» и «пасьянс» на рабочем месте.

«Прошу поддержать мою инициативу и ограничить использование всевозможных гаджетов депутатами Госдумы во время работы на пленарных заседаниях. Когда принимаются судьбоносные решения для страны, нужно работать, всецело погружаясь в процесс, а не отвлекаться на гаджеты!» — написал Хамзаев в послании, которое оказалось в распоряжении «360».

Автор идеи подчеркнул, что от вовлеченности депутатов в обсуждении того или иного вопроса зависят изменения в стране. Особенно профессионализм и внимательность требуется во время пленарных заседаний.

За дисциплиной парламентариев начали следить еще несколько лет назад. Так, Госдума еще в 2016 году приняла поправки к регламенту, по которым депутаты могут получить штраф за неявку на пленарные заседания без уважительных причин. За каждый прогул они должны выплачивать одну шестую часть от зарплаты депутата за месяц. Об этом написал RT.