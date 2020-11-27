МИД заявил протест США за нарушение эсминцем границ

В министерстве напомнили, что Вашингтон отлично знает, что Россия считает залив своими внутренними водами, где действует ее суверенитет. Попытки делать заявления, что это не так не допустимы.

«Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка», — говорится в сообщении МИД России.

Эсминец США «Джон Маккейн» нарушил водную российскую границу и вошел вглубь залива Петра Великого. Для предотвращения дальнейшего продвижения иностранного судна навстречу вышел корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

Он предупредил о недопустимости дальнейшего прохода. После этого «Джон Маккейн» вернулся в нейтральные воды.

Командование Седьмого флота США объяснило маневр своего эсминца операцией, которая должна обеспечить свободу судоходства. Американские военные заявили, что Вашингтон не признает залив Петра Великого российскими водами.