Американский эсминец нарушил границу России в заливе Петра Великого

«Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ „Адмирал Виноградов“ по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Американским военным заявили, что если эсминец немедленно не уйдет из наших территориальных вод, «Адмирал Виноградов» пойдет на таран, чтобы вытеснить его. В Минобороны добавили, что одного предупреждения хватило. Сразу после него военный корабль Соединенных Штатов ушел в нейтральные воды и больше не предпринимал попыток пересечь российскую границу.

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» спустили на воду в 1987 году. В состав Тихоокеанского флота он вошел в 1989-м. На нем установлены четыре корабельные пушки, четыре зенитные установки, восемь модулей по восемь ракет ЗРК «Кинжал».

«Адмирал Виноградов» может запускать торпеды, на его борту находятся два противолодочных вертолета.