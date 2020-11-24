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    24 ноября 2020, 09:46

    Американский эсминец нарушил границу России в заливе Петра Великого

    Андрей Иванов, Юлия Булыгина

    Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» остановил нарушение границы России эсминцем ВМС США. «Джон Маккейн» зашел за линию на два километра. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
    Американский эсминец нарушил границу России в заливе Петра Великого

    «Осуществляющий непосредственное слежение за американским эсминцем большой противолодочный корабль ТОФ „Адмирал Виноградов“ по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

    Американским военным заявили, что если эсминец немедленно не уйдет из наших территориальных вод, «Адмирал Виноградов» пойдет на таран, чтобы вытеснить его. В Минобороны добавили, что одного предупреждения хватило. Сразу после него военный корабль Соединенных Штатов ушел в нейтральные воды и больше не предпринимал попыток пересечь российскую границу.

    Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» спустили на воду в 1987 году. В состав Тихоокеанского флота он вошел в 1989-м. На нем установлены четыре корабельные пушки, четыре зенитные установки, восемь модулей по восемь ракет ЗРК «Кинжал».

    «Адмирал Виноградов» может запускать торпеды, на его борту находятся два противолодочных вертолета.