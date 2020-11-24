США не признали морскую границу России в заливе Петра Великого, которую нарушил эсминец «Джон Маккейн»

Американский эсминец «Джон Маккейн» провел «операцию по обеспечению свободы судоходства» в заливе Петра Великого 24 ноября. Штаты не признают российскую границу в этом месте. Такое заявление сделало командование Седьмого флота США.

«Проведением этой операции по обеспечению свободы судоходства США продемонстрировали, что эти воды не территориальное море России и США не соглашаются с заявлением России, что залив Петра Великого — это „историческая бухта“, согласно международным законам», — приводит РИА «Новости» текст сообщения командования американского флота.

В заявлении говорится, что СССР в 1984 году объявил залив Петра Великого частью российских территориальных вод.

24 ноября большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» прогнал из залива эсминец «Джон Маккейн», который вторгся на нашу территорию на два километра. Американских военных предупредили, что если они сейчас же не уйдут из российских вод, то корабль пойдет на таран. Дважды повторять не пришлось — «Джон Маккейн» сразу после предупреждения ушел в нейтральные воды и больше не предпринимал попыток пересечь границу.