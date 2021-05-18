МИД заявил об отсутствии договоренностей по встрече Путина и Байдена

Договоренности по саммиту президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет. Об этом сообщили в МИД РФ.

Если Москва и Вашингтон достигнут договоренности по встрече Путина и Байдена, то она состоится в одной из «дипломатических столиц» Европы, заявили в российском МИД.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал РБК, что сейчас прорабатываются разные аспекты готовящейся встречи. По его словам, в Москве зафиксировали все заявления по этой теме, которые звучали с американской стороны.

Если Кремль и Белый дом окончательно договорятся о встрече, подготовка к ней будет глубокой и потребует определенного времени, указал дипломат.

Российская сторона рассматривает потенциальный саммит как «крупнейшее мероприятие» в двусторонних отношениях, указал Рябков. Однако пока никакой ясности относительно времени проведения гипотетической встречи Путина и Байдена нет, сказал он. Замглавы МИД РФ добавил, что целый ряд стран уже предложили провести саммит у них.

О том, что встреча лидеров России и США с наиболее высокой вероятностью якобы может пройти в Швейцарии, ранее со ссылкой на источники сообщила газета «Коммерсант». Однако в швейцарском МИД воздержались от комментариев.