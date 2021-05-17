«Ъ»: Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии

«Наиболее вероятной» площадкой для встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может стать Швейцария, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники. Собеседники издания уточнили, что никаких решений пока не принято.

Ранее Байден предложил Путину встретиться в одной из европейских стран 15 или 16 июня. В это время американский лидер будет в Европе. Сначала, с 11 по 13 июня он примет участие во встрече «большой семерки» в Великобритании. А 14 июня отправится в Брюссель на саммит лидеров стран НАТО.

По информации источников газеты, в Москве раздумывают о проведении встречи с Байденом. Поскольку есть риск, что Вашингтон постарается использовать ее для публичных нравоучений.

Участие Путина может проясниться на этой неделе в Исландии. В Рейкьявике впервые встретятся глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Они должны обсудить формат саммита и его возможную повестку. В России считают главной темой «стратегическую стабильность», говорил 17 мая Лавров.

«Все, что так или иначе влияет на стратегическую стабильность, ядерное и неядерное оружие, наступательное и оборонительное оружие, все должно быть на столе переговоров России и США», — заявил министр.