Швейцария воздержалась от комментариев по поводу встречи Путина и Байдена

МИД Швейцарии не комментирует публикации о возможном проведении в стране встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пресс-секретарь дипведомства Пьер Ален Эльчингер заявил ТАСС.

О том, что Швейцария якобы является наиболее вероятной площадкой для готовящейся встречи Путина и Байдена, ранее со ссылкой на источники сообщила газета «Коммерсант». Однако в швейцарском МИД не подтвердили эту информацию. Но и не опровергли.

«Мы не комментируем эту статью», — заявил Эльчингер.

Накануне в Кремле заявили, что пока не могут сообщить ничего нового по поводу встречи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной дате и месте проведения переговоров, сказал, что им «пока нечего сообщить по этой теме».

Байден предлагал Путину встретиться в одной из стран Европы в середине июня. Однако Москва пока не дала добро на проведение саммита. Источники «Коммерсанта» утверждают, что многое будет зависеть от предстоящих переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые намечены на 19–20 мая в Рейкьявике.