МИД: Россия не заинтересована в «майданах» в Белоруссии

«В отличие от зарубежных игроков, как сейчас говорят акторов, Россия не заинтересована ни в каких „майданах“, ни в каких киевских сценариях, — пояснил Руденко. — То, что произошло на Украине, стало такой прививкой для многих государств, в том числе для братской, самой близкой для нас страны — Белоруссии», — отметил чиновник.

Руденко также сообщил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в Белоруссии и не собирается это делать. Замглавы ведомства считает, что избрание белорусского руководителя, которое назначено на 9 августа, пройдет спокойно.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Тогда глава страны заявил, что в отношениях между государствами «ничего не искрит». Лукашенко также называл Россию единственным союзником. По словам президента, Белоруссия вторая после Германии страна, которая использует русский газ в больших объемах.