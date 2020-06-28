Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь», — заявил Лукашенко.

Кроме этого, президент Белоруссии добавил, что республика — второй «после немцев» покупатель газа у России. По словам Лукашенко, Белоруссия перерабатывает огромное количество российской нефти.

Он отметил, что всегда говорит, что Россия добром должна белорусов к себе звать.

«И когда уже искрить очень начинает на переговорах, я говорю: „Мы выстоим! Мы в землянках подыхали, но не подохли. Мы и сейчас выдержим“», — сказал Лукашенко.

Очередные выборы главы государства пройдут в Белоруссии уже 9 августа. Лукашенко будет претендовать на президентское кресло в шестой раз. В предвыборной гонке в 2020 году участвуют семь человек. Один из участников борьбы за пост президента Белоруссии — бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — сейчас находится в СИЗО белорусского КГБ по обвинению в незаконном выводе денег за границу.