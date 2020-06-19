    19 июня 2020, 16:13

    «Ничего у нас не искрит». Лукашенко — об отношениях Белоруссии и России

    Анастасия Кременчугская

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии, на встрече с Сергеем Лавровым, главой МИД РФ, заявил, что в отношениях между Минском и Москвой «ничего не искрит». Об этом сообщил RT со ссылкой на «БелТА».

    Лукашенко рассказал, что у него состоялся разговор с Путиным.

    «У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда», — поделился белорусский лидер.

    По словам Лаврова, «искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед». Он также подчеркнул, что трудности в отношениях между странами «не катастрофические».