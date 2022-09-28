Жозеп Боррель пообещал поддержать расследование диверсии на «Северном потоке» | 360°

Мир 28 сентября 2022, 10:23 Поделиться Telegram

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Viber Жозеп Боррель пообещал поддержать расследование диверсии на «Северном потоке» Глава евродипломатии Боррель назвал повреждения на «Северном потоке» преднамеренными РИА «Новости»

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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» повредили преднамеренно. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал поддержать расследование по этому делу. Его заявление опубликовали на сайте Совета ЕС.

«Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренного действия. Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности», — объявил Боррель.

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Он заявил, что ЕС обеспокоен утечкой в Балтийском море. В этом случае первостепенное значение имеют вопросы безопасности и защиты окружающей среды. Важно выяснить, что именно произошло и по какой причине, а затем повысить устойчивость региона в области энергетической безопасности.

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Глава евродипломатии назвал неприемлемым любое преднамеренное нарушение энергетической инфраструктуры Европы и пообещал дать единый решительный ответ.

Давление в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» понизилось 27 сентября. Специалисты обнаружили повреждения, которые не могли быть случайными. Китайский журналист Лю Хун назвал двух главных подозреваемых в диверсии: США и Польша.

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