Транспорт 05 декабря 2022, 12:36 Отремонтированную после взрыва часть Крымского моста открыли для транспорта Движение транспорта открыли на восстановленной автомобильной части Крымского моста РИА «Новости»

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Закрытая после взрыва в октябре автомобильная часть Крымского моста снова доступна для транспорта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФКУ Упрдор «Тамань».

В ведомстве отметили, что после проведения восстановительных работ для движения снова открыли правую сторону автодорожной части переправы.

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В середине ноября вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин отмечал, что в рамках восстановления поврежденной части Крымского моста строители завершили работы на всех четырех пролетах автодорожной части.

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По его оценке, ремонт планировали завершить в декабре.

Грузовик взорвался на автомобильной части Крымского моста в начале октября. Детонация привела к воспламенению двух топливных цистерн. В результате обрушились два пролета автомобильной дороге.

По факту взрыва следователи завели уголовное дело по статье «Терроризм».

Легковые автомобили и поезда пустили по уцелевшей нитке моста в тот же день. Грузовой транспорт направили по альтернативным маршрутам. Правительство России поручило завершить восстановление поврежденной части переправы к началу декабря.