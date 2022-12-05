05 декабря 2022, 12:36
Отремонтированную после взрыва часть Крымского моста открыли для транспорта
Движение транспорта открыли на восстановленной автомобильной части Крымского моста
Закрытая после взрыва в октябре автомобильная часть Крымского моста снова доступна для транспорта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление ФКУ Упрдор «Тамань».
В ведомстве отметили, что после проведения восстановительных работ для движения снова открыли правую сторону автодорожной части переправы.
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В середине ноября вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин отмечал, что в рамках восстановления поврежденной части Крымского моста строители завершили работы на всех четырех пролетах автодорожной части.
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По его оценке, ремонт планировали завершить в декабре.
Грузовик взорвался на автомобильной части Крымского моста в начале октября. Детонация привела к воспламенению двух топливных цистерн. В результате обрушились два пролета автомобильной дороге.
По факту взрыва следователи завели уголовное дело по статье «Терроризм».
Легковые автомобили и поезда пустили по уцелевшей нитке моста в тот же день. Грузовой транспорт направили по альтернативным маршрутам. Правительство России поручило завершить восстановление поврежденной части переправы к началу декабря.
Ремонтные работы
Взрыв на Крымском мосту
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