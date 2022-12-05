Мир 05 декабря 2022, 15:26 Карчаа ответил на призывы прекратить стрельбу с территории ЗАЭС Советник «Росэнергоатома» Карчаа: с ЗАЭС никто никогда не стрелял РИА «Новости»

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Огонь с территории ЗАЭС никогда не велся. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире Первого канала.

Он прокомментировал слова генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси о создании зоны безопасности вокруг станции. По словам главы МАГАТЭ, Россия и Украина договорились, что нельзя стрелять на Запорожской АЭС или с АЭС.

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Заявление Гросси удивило Карчаа. Он назвал фразу интересной сентенцией.

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«В этой связи мне сложно понять предмет договоренностей. Дело в том, что с ЗАЭС, и я это заявляю совершенно ответственно, не стрелял никто и никогда», — сказал Карчаа.

Ранее Гросси выразил надежду, что к концу года проблему безопасности ЗАЭС удастся решить. Он предложил признать статуса МАГАТЭ как единственного возможного посредника в этом деле.