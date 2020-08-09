МИД России объяснил задержание российских журналистов в Белоруссии

Представители российских СМИ сейчас находятся в центральном РУВД Минска. К разрешению конфликта подключилось посольство России в Минске, добавила Захарова.

Корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского, а также оператора Николая Антипова задержали 9 августа, в основной день президентских выборов в Белоруссии. Люди в гражданской одежде и защитных масках положили их на асфальт, связали им руки и увезли в неизвестном направлении.

Вскоре на это происшествие отреагировали в Союзе журналистов России (СЖР). Там потребовали от Минска объяснить причины задержания журналистов и назвать их местоположение.

«Дождь» в установленные сроки подал в МИД Белоруссии все необходимые документы на аккредитацию для работы на выборах президента. Журналисты запрашивали подтверждение каждый день, но так его и не получили. Об этом рассказал главный редактор телеканала Тихон Дзядко, сообщил «Интерфакс».

По состоянию на 16:00 явка на выборы президента Белоруссии составила 73,4%.